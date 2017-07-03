Жителям Кыштыма предлагают бесплатно обучиться в Москве на управленцев

Автор: КР от Сегодня, 14:17 Категория: Образование

НИТУ «МИСиС» и Объединённая металлургическая компания (ОМК) – одна из крупнейших металлургических компаний мира – объявляют приём на новую совместную программу бакалавриата «Экономика и управление промышленными предприятиями». Отбор будет проводиться на конкурсной основе: учёт общего балла ЕГЭ, тестирование и собеседование. Двадцати лучшим абитуриентам ОМК полностью компенсирует затраты на оплату обучения в течение четырёх лет за счет грантов ОМК и гарантирует трудоустройство на предприятия компании.

Объединённая металлургическая компания (ОМК), являющаяся стратегическим партнёром НИТУ «МИСиС», заинтересована в подготовке высококвалифицированных кадров в области управления на предприятиях. Разработанная совместно с ОМК программа бакалавриата «Экономика и управление промышленными предприятиями» предназначена для целевой подготовки специалистов, отвечающих требованиям предприятия. Программа обучения разработана совместно лучшими преподавателями НИТУ «МИСиС» и ведущими специалистами ОМК.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой поступающий в НИТУ «МИСиС». По результатам конкурсного отбора, учитывающего сумму баллов ЕГЭ, результаты тестирования, а также итоги собеседования с вице-президентом ОМК Анастасией Полетаевой, будет сформирована группа из 20 человек.

ОМК предоставляет всем поступившим компенсацию затрат на обучение в течение четырёх лет (оплата по правилам приёма в НИТУ «МИСиС» составляет 183 тысяч рублей в год), выплату ежемесячной стипендии в размере от 10 до 15 тысяч рублей, гарантированное трудоустройство на предприятия компании, а также бесплатное проживание в лучшем общежитии Москвы.

Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, объединённая металлургическая компания является для нашего университета одним из ключевых стратегических партнёров. Уже не первый год мы создаём совместные образовательные программы, совмещающие теоретическую подготовку с практикой на производстве. Обучающиеся по программе «Экономика и управление промышленными предприятиями» получат уникальную возможность учиться у лучших преподавателей университета, стажироваться на предприятиях ОМК и проходить мастер-классы от топ-менеджеров компании.

Объединённая металлургическая компания предлагает студентам программы «Экономика и управление промышленными предприятиями», а также возможность уже во время обучения изучить весь цикл работы одного их крупнейших металлургических предприятий мира, пройти стажировку в разных подразделениях, что поможет определиться со специализацией. Лучшие студенты, желающие продолжить обучение в магистратуре, также смогут претендовать на грант ОМК на оплату обучения.

Подробнее об условиях поступления на программу бакалавриата «Экономика и управление промышленными предприятиями» можно узнать в приёмной комиссии НИТУ «МИСиС».

Пресс-служба НИТУ «МИСиС» e-mail: press@misis.ru, тел.: 8 495 647 23 09 Наталья Селищева, e-mail: selischeva@misis.ru, тел.: 8 903 177 69 70