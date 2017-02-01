Маму подростка из Кыштыма анонимно предупредили об опасности суицидальных групп в социальных сетях

Автор: КР от Сегодня, 17:30 Категория: Образование

Женщина из Кыштыма получила сообщение о действующих в социальных сетях подростковых «группах смерти». Некий департамент образования в этом сообщении предупредил маму четырнадцатилетнего школьника об опасности, которую несут подобные аккаунты.

Аналогичная информация со ссылкой на анонимных руководителей учебных заведений поступила и нескольким её знакомым, проживающим в Челябинске. В ней говорится о том, что в соцсетях активизировались сообщества, предлагающие несовершеннолетним пользователям что-то вроде квеста. Гибельная игра начинается с относительно «лёгких» заданий: перебежать дорогу под носом у движущегося транспорта, снять селфи на краю крыши, нанести татуировку на запястье.

С каждым днём задания становятся всё более рискованными и опасными. Наконец, участник квеста получает инструкцию со способом суицида. Более того, за ним закрепляется куратор, который следит за выполнением «главного» поручения.

Безусловно, сообщение насторожило и испугало женщину. Она стала искать сведения о его отправителях в Интернете, но не нашла никакого департамента образования с похожим названием. В министерстве образования Челябинской области о подобных предупреждениях слышали, но никакого отношения к ним не имеют. Тем не менее, и чиновники, и учителя, и психологи считают, что данная информация не будет лишней для родителей подростков, поскольку подобные «развлечения» действительно популярны среди молодёжи. Призывающие к суицидам группы запрещены законом и мгновенно блокируются. Но и специалистам Роскомнадзора становится всё труднее отслеживать сообщества, использующие приёмы конспирации.

Родителям советуют быть внимательными и бить тревогу, если школьник вдруг стал замкнутым, сидит по несколько часов у компьютера, рисует китов или бабочек.