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Маму подростка из Кыштыма анонимно предупредили об опасности суицидальных групп в социальных сетях

Автор: КР от Сегодня, 17:30 Категория: Образование

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Женщина из Кыштыма получила сообщение о действующих в социальных сетях подростковых «группах смерти». Некий департамент образования  в этом сообщении предупредил маму четырнадцатилетнего школьника об опасности, которую несут подобные аккаунты.

 

Аналогичная информация со ссылкой на анонимных руководителей учебных заведений поступила и нескольким её знакомым, проживающим в Челябинске.  В ней говорится о том, что в соцсетях активизировались  сообщества, предлагающие несовершеннолетним пользователям что-то вроде квеста. Гибельная игра начинается  с относительно «лёгких»  заданий: перебежать дорогу под носом у движущегося транспорта, снять селфи на  краю крыши, нанести татуировку на запястье.

 

 С каждым днём задания становятся всё более рискованными и опасными. Наконец, участник квеста получает инструкцию со способом суицида. Более того, за ним закрепляется куратор, который следит за выполнением «главного» поручения.

 

Безусловно, сообщение насторожило и испугало женщину.  Она стала искать сведения о его отправителях в Интернете, но не нашла никакого департамента образования с похожим названием. В министерстве образования Челябинской области о  подобных предупреждениях слышали, но никакого отношения к ним не имеют. Тем не менее, и чиновники, и учителя, и психологи считают, что данная информация не будет лишней для родителей подростков, поскольку подобные «развлечения» действительно популярны среди молодёжи. Призывающие к суицидам группы запрещены законом и мгновенно блокируются. Но и специалистам Роскомнадзора становится всё труднее отслеживать сообщества, использующие приёмы конспирации.

 

Родителям советуют быть внимательными и бить тревогу, если школьник вдруг стал замкнутым, сидит по несколько часов у компьютера, рисует  китов или бабочек.

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