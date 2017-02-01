Девушка оставила на улице Кыштыма безобразные следы жизнедеятельности

Автор: КР от Сегодня, 19:31 Категория: ЖКХ

Жители Кыштыма обсуждают в социальных сетях поведение молодой женщины, которая вчера днем на глазах у прохожих выбросила мусор на тротуар из припаркованной у детского сада №20 бежевой «Шкоды». Ожидая водителя, она избавилась от пластиковой бутылки с остатками напитка и шелухи от фисташек.

Ставший свидетелем безобразного поведения незнакомой дамочки мужчина подошёл к ней и корректно попросил убрать отходы, тем более что буквально в 10 метрах от автомобиля находится мусорная площадка. Однако женщина проигнорировала вполне законную просьбу. Тогда мужчина сфотографировал созданную ей кучку и опубликовал снимок в группе «Мы из Кыштыма» в сети «ВКонтакте». В комментарии он указал государственный номер «Шкоды» - «М354НЕ174» и выразил надежду, что девушку пристыдят узнавшие её друзья и родственники.

«У нас люди могут только администрацию тыкать в мусор на улице, а сами что? Давайте теперь у садика помойку устроим!» - написал неравнодушный житель Кыштыма. Пользователи сети единодушно поддержали его: «Город должен знать, у кого рыльце в пушку!»