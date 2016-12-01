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В Кыштыме школьник затеял опасную игру на пешеходном переходе под носом у движущегося транспорта

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня утром мальчик 9-10 лет едва не создал в Кыштыме на улице Республики аварийную ситуацию. Он пересёк дорогу по пешеходному переходу в районе магазина №25, но, едва достигнув тротуара, резко повернулся и побежал назад. На глазах у изумлённых водителей ребёнок бегал туда и обратно по «зебре», словно играя в какую-то, одному ему известную безумную игру.  

 

Мальчика попробовала остановить проходившая мимо женщина, но он пропустил её увещевания мимо ушей. Не действовали на него и сигналы скопившихся у перехода автомобилей. Мальчик продолжал носиться между машинами. Наконец, один из водителей вышел  из салона, схватил  маленького нарушителя за ворот куртки, встряхнул и оттащил подальше от дороги. Тот, никак не объяснив  свой поступок, спокойно направился в сторону школы №4.

 

Самое неприятное заключается в том, что формально ребёнок ничего не нарушил.   Нигде в правилах дорожного движения не говорится, сколько раз подряд можно пересекать пешеходный переход. Хорошо, что ни у кого из спешивших на работу автомобилистов не сдали нервы.  Случись непоправимое, виноватыми оказались бы они.

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