В Кыштыме школьник затеял опасную игру на пешеходном переходе под носом у движущегося транспорта

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня утром мальчик 9-10 лет едва не создал в Кыштыме на улице Республики аварийную ситуацию. Он пересёк дорогу по пешеходному переходу в районе магазина №25, но, едва достигнув тротуара, резко повернулся и побежал назад. На глазах у изумлённых водителей ребёнок бегал туда и обратно по «зебре», словно играя в какую-то, одному ему известную безумную игру.

Мальчика попробовала остановить проходившая мимо женщина, но он пропустил её увещевания мимо ушей. Не действовали на него и сигналы скопившихся у перехода автомобилей. Мальчик продолжал носиться между машинами. Наконец, один из водителей вышел из салона, схватил маленького нарушителя за ворот куртки, встряхнул и оттащил подальше от дороги. Тот, никак не объяснив свой поступок, спокойно направился в сторону школы №4.

Самое неприятное заключается в том, что формально ребёнок ничего не нарушил. Нигде в правилах дорожного движения не говорится, сколько раз подряд можно пересекать пешеходный переход. Хорошо, что ни у кого из спешивших на работу автомобилистов не сдали нервы. Случись непоправимое, виноватыми оказались бы они.