В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города

Автор: КР от Сегодня, 10:47 Категория: Образование

С предстоящего понедельника в Челябинской области стартует новый образовательный проект «Малые города – большие возможности». Кыштым вошёл в пятёрку городов наряду с Чебаркулём, Коркино, Каслями и Южноуральском, где этот проект будет запущен в пилотном режиме.

Как сказала сайту «КР» методист управления по делам образовании Светлана Гунькова, уже на следующей неделе сто кыштымских старшеклассников будут протестированы по теме, почему молодёжь уезжает работать в крупные города.

– Основная идея проекта заключается в том, чтобы в игровой и увлекательной форме рассказать подросткам, как реализовать себя в родном городе, – говорит Светлана Гунькова. – Его организаторы – общественная организация «Совет родителей Челябинской области» и предприниматель Давои Таждин, ставший победителем президентского гранта с проектом «Малые города – большие возможности».