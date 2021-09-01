В Кыштыме у первоклассников третьей школы появился «классный папа»

Сегодня, 15:22 Категория: Образование

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В новом учебном году в кыштымской третьей школе появился молодой специалист – учитель начальных классов Андрей Вячеславович Сырейщиков.

И это яркое событие городского масштаба. Пожалуй, мы не припомним случая, когда юноша становился «классным папой» для первоклашек.

Андрей родился в Кыштыме, в 2016 году окончил среднюю школу № 1 . Далее педагогический колледж ЧГПУ по двум специальностям – учитель начальных классов и учитель английского языка.



В детстве, как и многие мальчишки, мечтал стать космонавтом. Но постепенно мечты стали более приземлёнными. На решение по выбору профессии повлияла мама – педагог коррекционной школы № 5 Алёна Евгеньевна Белькова. И сын положил начало педагогической династии.

Андрей ещё на первом курсе принял решение вернуться в родной Кыштым. И сразу после окончания учёбы выпала непростая миссия – стать первым учителем у детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока в 1 «д» всего четыре ученика.

– Главное в работе учителя – профессионализм и большая ответственность, которую он берёт на себя. И конечно, любовь к детям, – сказал «Кыштымскому рабочему» сегодня, 1 сентября, Андрей Вячеславович. – В дальнейшем, получив определённый опыт, планирую стать учителем английского языка.



Из увлечений и хобби молодого учителя – переводы художественной литературы и фильмов с английского и обучение технологиям составления компьютерных программ.