В кыштымской средней школе № 3 молодой человек будет работать учителем начальных классов

Вчера, 11:24 Категория: Образование

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В новом учебном году в кыштымских школах и детских садах начнут работать молодые специалисты. Среди них – Андрей Вячеславович Сырейщиков. Он окончил Челябинский педагогический колледж в 2021 году по специальности учитель начальных классов. Новоиспечённого педагога с радостью приняли в свой коллектив в третьей школе.

Андрей Вячеславович оказался не единственным педагогом-мужчиной, который в этом году вливается в ряды кыштымских учителей. В Центр детско-юношеского технического творчества пришёл работать и педагог дополнительного образования Алексей Александрович Макаров.

Кристина Александровна Беспалова стала новым учителем истории и обществознания в средней школе №2. Анна Сергеевна Волкова – начинающий преподаватель физической культуры. Свой трудовой путь она начинает в основной школе № 11. Дарья Игоревна Романова совсем недавно приступила к обязанностям воспитателя в детском саду № 5. Анастасия Витальевна Сатонина окончила Челябинский педагогический колледж №1 и пришла работать воспитателем в детский сад №1. Одинави Абоиловна Юсупова в июле 2021 года устроилась на работу в коррекционную начальную школу – детский сад №14 на должность воспитателя.

Увы, ещё больше педагогов, имеющих за плечами огромный опыт и терпение, ушли на заслуженный отдых. Всего образовательные учреждения Кыштымского городского округа в этом году покинули 12 человек. В их числе – Валентина Петровна Голованова. Её педагогический стаж – 50 лет, 28 лет из которых она проработала в школе №3 заместителем директора по учебной работе, затем учителем истории и обществознания. Валентина Петровна имеет высшую квалификационную категорию.

Полвека посвятила педагогике и Роза Фахретдиновна Шахова. Всю свою трудовую жизнь она проработала воспитателем в детском саду.

На заслуженный отдых педагоги проводили и свою коллегу Людмилу Васильевну Ротенко. В 1972 году она начала педагогическую деятельность в детском саду, на пенсию вышла из детсада № 5.