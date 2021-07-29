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В Кыштыме дефицит учителей начальных классов

Вчера, 12:37 Категория: Образование
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Об этом сегодня на расширенном оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа рассказала заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук.

 

По её словам, обеспеченность кадрами в кыштымских образовательных организациях составляет 97, 6 процента. При этом наиболее острый дефицит ощущают школы – здесь не хватает учителей начальных классов. На сегодняшний день в Кыштыме открыты десять ставок для таких специалистов.

 

Несмотря на нехватку учителей начальных классов, никто из первоклашек без педагога точно не останется.

 

Кстати, в Кыштыме в новом учебном году первый раз в первый класс придут 549 мальчишек и девчонок.

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Теги: Кыштым учебный год первый класс дефицит начальные классы

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