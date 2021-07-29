В Кыштыме дефицит учителей начальных классов

Вчера, 12:37 Категория: Образование

695

0

Об этом сегодня на расширенном оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа рассказала заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук.

По её словам, обеспеченность кадрами в кыштымских образовательных организациях составляет 97, 6 процента. При этом наиболее острый дефицит ощущают школы – здесь не хватает учителей начальных классов. На сегодняшний день в Кыштыме открыты десять ставок для таких специалистов.

Несмотря на нехватку учителей начальных классов, никто из первоклашек без педагога точно не останется.

Кстати, в Кыштыме в новом учебном году первый раз в первый класс придут 549 мальчишек и девчонок.