Двадцать шесть южноуральских школ отмечены Российским советом олимпиад школьников за подготовку юных талантов

Вчера, 14:02 Категория: Образование

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Почти половина южноуральских школьников, которые в 2021 году участвовали в финальных этапах всероссийских предметных олимпиад, стали их победителями и призерами. Успешная работа педколлективов Челябинской области, подготовивших юных интеллектуалов, отмечена благодарностями Российского совета олимпиад школьников. Всего «за вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» совет поощрил 633 образовательные организации из 68 регионов страны, в том числе 26 – из Челябинской области.

Наибольшее количество школ, получивших благодарности за подготовку значительного числа победителей и призеров заключительных этапов олимпиад, входящих в перечень минобрнауки России на 2020/21 учебный год, находится в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Московской и Нижегородской областях.

Традиционно Челябинская область входит в десятку лучших регионов, которые готовят победителей олимпиад не только всероссийского, но и международных уровней. В 2021 году 123 школьника (победители и призеры регионального этапа олимпиады 2021 года) достойно представили наш регион на заключительном этапе ВсОШ по 24 общеобразовательным предметам. Из них 11 стали победителями олимпиад, 47 – призерами. По сравнению с предыдущими годами состав областной команды увеличился (в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах он составлял 112 человек), больше стало и победителей (в 2018/2019 учебном году – 8), количество призеров осталось прежним.

Еще три имени теперь вписаны в мировую историю олимпиад и историю Челябинской области. Екатерина Шиляева – уникум этого года. Девушка стала победителем Всероссийской олимпиады по информатике, Европейской девичьей олимпиады по информатике, а еще 300-балльницей на ЕГЭ. Михаил Будников в составе сборной России завоевал золотую медаль на XXXIII Международной олимпиаде по информатике (IOI). Под занавес лета Борис Иванчиков получил серебро на IV Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad, IEO). Все трое выпускники челябинского лицея №31.

– Безусловно, эти ребята – это настоящие звезды. Многие из них загорелись еще с раннего детства, когда родители заметили их увлечения. Потом они нашли поддержку в своей школе, где их учителя и наставники направляли, формировали новые ориентиры и давали веру, что все вершины можно покорить. Именно такой подход в образовании – от самого раннего детства в одной связке с родителями, педагогами и школой – помогает выстраивать путь для формирования личности каждого отдельного ребенка и становиться успешным, – комментирует министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Отметим, что ежегодно Российский совет олимпиад школьников представляет в минобрнауки России список соревнований для включения в перечень. Состязания являются бесплатными, а победители и призеры заключительных этапов могут претендовать на льготы при поступлении в вузы. И этим правом южноуральские выпускники активно пользуются. Совет уже подготовил проект перечня олимпиад на 2021/22 учебный год.

Список общеобразовательных организаций, отмеченных благодарностями Российского совета олимпиад школьников