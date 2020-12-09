Челябинские школьники победили на межрегиональном турнире «Sberbank Chess Open»

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Учащиеся школы № 104 завоевали «золото» на V юбилейных Всероссийских соревнованиях по шахматам среди общеобразовательных учреждений «Sberbank Chess Open», приуроченных к 179-летию Сбербанка.

В этом году из-за сложившейся эпидемической обстановки мероприятие прошло в онлайн-формате. Традиционный турнир стал пятым по счету и собрал более 450 участников из 27 регионов страны. Второе место на соревнованиях взяла команда Медико-биологического лицея г. Саратов, а «бронзу» — учащиеся астраханского технического лицея. Свои видеообращения к участникам соревнований отправили самый молодой гроссмейстер в истории шахматного спорта, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Шахматы развивают стратегическое мышление, логику и память, помогают воспитать в себе сосредоточенность и умение концентрироваться на цели. Все эти качества очень важны для молодого поколения, поэтому Сбербанк поддерживает этот проект. И, конечно, особенно приятно, что победителями стали именно челябинские школьники».

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