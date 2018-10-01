Житель Кыштыма завоевал золото на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу Автор: КР от Сегодня, 11:14 Категория: Спорт 0 В прошлые выходные в Академии единоборств Русской медной компании в Екатеринбурге состоялся третий турнир по бразильскому джиу-джитсу «Ural Open Mat». В нём приняли участие почти 200 борцов из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. – Наш город представлял 33-летний работник «Ремсервиса» Артём Филоненко, – сказал сайту «КР» помощник тренера отделения дзюдо школы единоборств «Инхело» Сергей Кореньков. – В весовой категории до 94 килограммов он занял первое место. Кыштымский чемпион довольно поздно всерьёз увлёкся спортом – после 20 лет он занялся дзюдо, а затем переквалифицировался в такие боевые искусства, как грэпплинг и бразильское джиу-джитсу. Его тренировки проходят на базе «Инхело». Бразильское джиу-джитсу основывается на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя болевые приёмы и удушения, чтобы победить его. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить