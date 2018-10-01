Житель Кыштыма завоевал золото на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу

Автор: КР от Сегодня, 11:14 Категория: Спорт

В прошлые выходные в Академии единоборств Русской медной компании в Екатеринбурге состоялся третий турнир по бразильскому джиу-джитсу «Ural Open Mat». В нём приняли участие почти 200 борцов из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

– Наш город представлял 33-летний работник «Ремсервиса» Артём Филоненко, – сказал сайту «КР» помощник тренера отделения дзюдо школы единоборств «Инхело» Сергей Кореньков. – В весовой категории до 94 килограммов он занял первое место.

Кыштымский чемпион довольно поздно всерьёз увлёкся спортом – после 20 лет он занялся дзюдо, а затем переквалифицировался в такие боевые искусства, как грэпплинг и бразильское джиу-джитсу. Его тренировки проходят на базе «Инхело».

Бразильское джиу-джитсу основывается на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя болевые приёмы и удушения, чтобы победить его.