Кыштымец претендует на звание абсолютного лидера в образовании

Сегодня, 09:55 Категория: Образование

270

0

На этой неделе на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников стартовал II тур областного конкурса «Лидер в образовании», который проводится с целью развития профессиональной компетентности руководящих работников в сфере образования; совершенствования технологий управления образовательными системами; поддержки и сопровождения лучших практик управления образовательными системами. Наш город на конкурсе представил заместитель директора по информатизации средней школы № 13 Леонид Фадеев.

Конкурсанты в первый день приняли участие в двух испытаниях: мастер-класс «Это у меня хорошо получается!» и принятие решений в различных управленческих ситуациях. На мастер-классе участники представили свой опыт по управлению образовательной системой, продемонстрировали членам жюри эффективные технологии принятия управленческих решений в соответствии с возложенными компетенциями.

Решение управленческих ситуаций было в виде выполнения кейс-заданий. Все участники достойно справились с заданиями.

Вчера, 18 ноября, проходил второй день конкурса. Участники разработали и презентовали групповой управленческий проект, а также приняли участие в дебатах по обсуждению конкретного вопроса управления образовательными системами.

По итогам заочного этапа кыштымец Леонид Фадеев прошёл во второй тур областного конкурса. Более того, он попал в пятёрку победителей конкурса и будет отмечен грамотой министерства образования и науки Челябинской области, а также денежным призом в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, замдиректора по информатизации тринадцатой школы получил право сразиться за звание абсолютного победителя и получить приз 200 тысяч рублей. Абсолютный победитель определится четвёртого декабря. Конкурсные испытания пройдут в Еманжелинске – там работает абсолютный победитель прошлого года – начальник еманжелинского управления образованием Ирина Кондакова.

К слову, кыштымцы уже не первый раз становятся лучшими в конкурсе «Лидер в образовании». Так, в 2018 году абсолютным победителем этого конкурса стал начальник отдела информатизации управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Александр Зубаиров. Надеемся, что абсолютное лидерство сможет завоевать и Леонид Фадеев.