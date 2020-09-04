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В Кыштыме открылся архитектурный кружок

Сегодня, 09:48 Категория: Образование
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В новом учебном году в центре детско-юношеского технического творчества открылись новые кружки для кыштымских школьников.

 

В архитектурный кружок приглашаются ученики средних и старших классов.

 

– Мы будем учить ребят трёхмерному мышлению, поможем развить пространственное воображение, – рассказывает директор центра детско-юношеского технического творчества Ирина Тарасова. – Главная цель – развитие творческих способностей, способностей создавать окружающий мир. В архитектурном кружке дети будут изучать историю, аналоги, рисовать эскизы, выполнять объёмные макеты, фантазировать и решать конкретные архитектурные задачи.

 

Всему этому школьников будет учить профессиональный архитектор-дизайнер Марина Александровна Зеленина.

 

Кроме того, в ЦДЮТТ открыт набор в кружок черчения. Раньше черчению обучали в школах, но со временем чиновники от образования попросту вычеркнули этот предмет из школьной программы.

 

В центре технического творчества учеников с 6 по 11 класс научат «разговаривать» на языке графики, правильно выполнять, оформлять и читать чертежи. Графический язык поможет ребятам грамотно рассказать о любых объектах предметного мира.

 

– Будем двигаться от простого к сложному, помогая решать конкретные проектные задачи, – поясняет Ирина Тарасова. – Научим в целом понимать принципы черчения, натренируем руку и голову, научим видеть связь между объёмом и плоскостью. Разовьём умение раскладывать объём на плоскости.

 

Всю дополнительную информацию о кружках можно получить по телефону ЦДЮТТ 4-45-31.

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Теги: Кыштым ЦДЮТТ

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