В Кыштыме вручены аттестаты выпускникам школ

Вчера, 21:01 Категория: Образование

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Вручение аттестатов в школе № 4.

Напомним, в этом году выпускные экзамены у девятиклассников отменены. А одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ только, если планируют поступать в вузы.

В Кыштыме важный школьный документ получили 449 выпускников.

Так, четвёртую школу окончили 40 девятиклассников. Восемь из них – кадеты.

– Получение аттестата – волнительный момент. Чувствую одновременно и радость новых побед и грусть расставания со школой, – сказал сайту «КР» выпускник школы №4 Глеб Лобанов. – Очень благодарен, что ко мне относились справедливо: двойка так двойка, пятёрка, так пятёрка… С улыбкой вспоминаю многие событие школьных лет, в том числе, оценки за поведение.

Каждая семья приходила на вручение аттестата с интервалом в десять минут, чтобы избежать скопления людей. Такой порядок действовал во всех образовательных учреждениях.

– В этом году я выпустила свой класс, у которого на протяжении пяти лет была классным руководителем. В нём училась моя внучка – Настя Лукина. Она планирует последовать примеру мамы и для начала поступить в местный филиал медицинского колледжа, – поделилась с сайтом «КР» директор четвёртой школы Татьяна Тысячная. – Ребята очень дружные и я надеюсь, что они и после школы будут общаться.

Вручение аттестатов в школе №13. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ САФОНОВОЙ.

На летние каникулы отправились и одиннадцатиклассники. Экзамены в этом году сдают лишь те, кому необходимы баллы для поступления в высшие учебные заведения. Из 178 выпускников 11-х классов двадцать получили медаль «За особые успехи в обучении».

– После получения аттестата появилось ощущение, будто я прошла огромный путь и сейчас имею право сделать перерыв, – сказала выпускница школы № 1 Дарья Силантьева. – В 2020 году выпускникам представилась возможность не сдавать ЕГЭ в случае поступления в колледж. Я к таким выпускникам и отношусь. Но это не значит, что я не собираюсь поступать в вуз позже. Сначала получу специальность, а потом приму дальнейшее решение.