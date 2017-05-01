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В Кыштыме прозвенели последние звонки

Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Образование

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Около часа назад в школах нашего города и посёлках завершились торжества, посвящённые выпускникам 9 и 11 классов. Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева посетила с визитом школу № 3 не случайно – именно это учебное заведение она когда-то окончила.

 

 

–  Последний звонок – это прощание со своим вторым домом, где у вас были друзья, где вы влюблялись, ссорились, получали «пятёрки» и «двойки», – обратилась к выпускникам Людмила Александровна. – Когда вы сдадите экзамены, вы поймёте, что это было самое счастливое время вашей жизни. Звонок прозвенит, сердце ёкнет, но вы помните, что порядок и закон сегодня должны соблюдаться.

 

 

В этом году третью школу покидает 17 учеников. Пятеро из них – без пяти минут медалисты. Выпускники подготовили для своих учителей и родителей юмористические сценки, пели песни и танцевали – всё, как и полагается на празднике прощания с детством и школой.

 

 

Напомним, в этом году в Кыштымском городском округе 430 выпускников – 327 девятиклассников и 103 одиннадцатиклассника.

 

Больше фото с последнего звонка в нашей фотогалерее

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