В Кыштыме прозвенели последние звонки
Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Образование
Около часа назад в школах нашего города и посёлках завершились торжества, посвящённые выпускникам 9 и 11 классов. Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева посетила с визитом школу № 3 не случайно – именно это учебное заведение она когда-то окончила.
– Последний звонок – это прощание со своим вторым домом, где у вас были друзья, где вы влюблялись, ссорились, получали «пятёрки» и «двойки», – обратилась к выпускникам Людмила Александровна. – Когда вы сдадите экзамены, вы поймёте, что это было самое счастливое время вашей жизни. Звонок прозвенит, сердце ёкнет, но вы помните, что порядок и закон сегодня должны соблюдаться.
В этом году третью школу покидает 17 учеников. Пятеро из них – без пяти минут медалисты. Выпускники подготовили для своих учителей и родителей юмористические сценки, пели песни и танцевали – всё, как и полагается на празднике прощания с детством и школой.
Напомним, в этом году в Кыштымском городском округе 430 выпускников – 327 девятиклассников и 103 одиннадцатиклассника.
Больше фото с последнего звонка в нашей фотогалерее.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (Гость Вячеслав)
Если они такие известные зачем перечислять где кто участвовал с кем пел кому подыгрывал >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять пустые слова А кинь-ка ссыль на документы которые подтверждают что они добровольно вступили в казаки Или фраза "перевели в казаки" это как бы по своей воле >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (просто кыштымец)
Звёзды Столичные Первый раз вижу и не слышал Лучше, к примеру, назвать статью Каримов споёт свои песни на своей малой родине >>>
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