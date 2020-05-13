Сдачу ЕГЭ перенесут на более поздний срок, для девятиклассников запланирована отмена проведения обязательных экзаменов

Сегодня, 15:46 Категория: Образование

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Об этом сегодня в ходе видеоконференцсвязи с регионами сообщил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.



В пресс-релизе Минпросвещения РФ указано, что сроки проведения единого государственного экзамена в этом году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний срок. Окончательные даты озвучат в ближайшее время.

Формат проведения ЕГЭ для 11-х класс скорректируют. Так ученикам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.



– Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.



Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.



Для девятиклассников запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.