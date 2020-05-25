В Кыштыме проходит виртуальный «Последний звонок»

Сегодня, 13:56 Категория: Образование

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Сегодня, 25 мая, выпускники кыштымских школ празднуют «Последний звонок»… виртуально. Из-за режима ограничений, который все ещё действует в Челябинской области, провести полноценные праздники в образовательных учреждениях не представляется возможным.



С самого утра в эфире муниципальных, областных и федеральных телеканалов звучат слова благодарности выпускников своим педагогам, поздравления с окончанием школьных лет.



– При просмотре трансляции «Последнего звонка» по областному телевидению, к сожалению, не возникло тех трогательных эмоций, которых мы ждали от этого праздника, – сказала сайту «КР» выпускница девятого класса школы №13 Александра Анисимова. – После снятия всех ограничений мы с одноклассниками планируем собраться вместе и лично поблагодарить своих учителей.



В течение месяца кыштымские выпускники снимали видеопоздравления и обращения. Они прозвучат сегодня в 18:00 в эфире кабельного телеканала КТРК.