В Кыштыме последние звонки прозвучат с экранов телевизоров

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Последний звонок 2019 года. Фото Евгения Скоморохова.

В условиях режима повышенной готовности и дистанционного обучения выпускникам 2020 года предлагается принять участие в акции, организованной управлением по делам образования Кыштымского городского округа #ВыпускникиКыштыма2020.

Все желающие, ученики девятых и одиннадцатых классов, должны записать видеоролики с временным ограничением до 40 секунд. Приветствуются разножанровые поздравления учителям и администрации школ. Затем в срок до 20 мая ролики нужно разместить в социальной сети ВКонтакте и продублировать их на электронную почту управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа dopo@kyshtym.org, с обязательной пометкой «Последний звонок». Лучшие поздравления войдут в поздравительный ролик и будут показаны в группе и на канале Кыштымской телерадиокомпании с 25 мая.

– Условия участия достаточно просты, – говорит методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования Светлана Гунькова. – Напомню, время ролика – до 40 секунд, разножанровость (проза, стихи, песня), в ролике не должно быть обращения к конкретному человеку (поздравления для всех педагогов). К отправленному ролику не забудьте прикрепить дополнительную информацию – школа, класс, фамилия и имя автора.