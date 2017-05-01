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В Кыштыме последний звонок раньше всех услышат выпускники тринадцатой школы

Автор: КР от Вчера, 15:45 Категория: Образование

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В предстоящий четверг, 25 мая, во всех городах нашей страны прозвенят школьные последние звонки.

 

В Кыштыме первыми его услышат выпускники девятых классов школы № 13. Для них торжественная линейка состоится в девять часов утра.

 

По традиции, глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева лично поздравит выпускников одной из школ с окончание учебного года. В этом году она намерена посетить третью школу, где последний звонок прозвучит ровно в полдень.

 

Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, в этом году общеобразовательные школы заканчивают 327 девятиклассников и 103 одиннадцатиклассника.

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