В Кыштыме последний звонок раньше всех услышат выпускники тринадцатой школы
Автор: КР от Вчера, 15:45 Категория: Образование
В предстоящий четверг, 25 мая, во всех городах нашей страны прозвенят школьные последние звонки.
В Кыштыме первыми его услышат выпускники девятых классов школы № 13. Для них торжественная линейка состоится в девять часов утра.
По традиции, глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева лично поздравит выпускников одной из школ с окончание учебного года. В этом году она намерена посетить третью школу, где последний звонок прозвучит ровно в полдень.
Как сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, в этом году общеобразовательные школы заканчивают 327 девятиклассников и 103 одиннадцатиклассника.
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