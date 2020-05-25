Алексей Текслер поздравляет южноуральских выпускников с праздником «Последний звонок»

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Дорогие выпускники!

Для каждого из вас последний звонок – это особое событие в жизни. Завершается целая эпоха, наполненная уроками и переменами, веселыми друзьями и мудрыми преподавателями. Вы начинаете большой самостоятельный путь. Сделайте это с благодарностью своим родителям, своим учителям – за их терпение и знания, которыми они с вами поделились.

Этот год для всех оказался сложным, добавил массу хлопот, прервал привычный учебный процесс и подготовку к экзаменам. Но я верю в ваши силы, знания, талант. Желаю удачи на экзаменах, успехов в реализации ваших планов и надеюсь, что всё получится так, как задумано. В добрый путь, выпускники!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.