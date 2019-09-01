Мамочки Кыштыма не спешат отдавать своих малышей до полутора лет в детские сады

Автор: КР от Сегодня, 15:14 Категория: Образование

На Южном Урале в детских садах пяти муниципалитетов уже работают 32 группы, готовые принять малышей от двух месяцев до одного года. В каждой из них не более 10 детей, чтобы воспитатели могли уследить за каждым.

Учреждение, в котором открываются группы такого типа, получают целевые субсидии в расчёте 200 тысяч рублей на каждого малыша. Средства направляются на покупку особенной мебели, развивающих игрушек и других вещей, необходимых для развития детей до года и ухода за ними.

В ближайшее время такие группы появятся ещё в пяти муниципалитетах Челябинской области. Управление по делам образования Кыштымского городского округа подаст заявку на получение субсидии, на открытие одной из таких групп в следующем году.

– Мы проводим среди мамочек анкетирование, – сказала сайту «КР» начальник отдела дошкольного образования Светлана Киселёва. – Его результаты говорят о том, что они не спешат отдавать своих детей не то, что до года, а даже по достижению ими полутора лет. Рвения такого нет. Хотя не исключено, что мы всё же попробуем открыть такую группу.

Сейчас в Кыштымском городском округе детей от полутора лет готовы принять детские сады № 1 в машгородке, № 52 на Дальней Даче и № 12 в микрорайоне Каолинового.

Группу кратковременного пребывания детишек до января формирует детский сад № 27 в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Малыши будут находиться в ней по четыре часа до мая. После чего уже социализированные ребятишки перейдут в обычную детсадовскую группу.