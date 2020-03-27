В Кыштыме на следующей неделе будет открыта дежурная группа в одном из детских садов

Сегодня, 16:43 Категория: Общество

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Управление по делам образования открывает дежурную группу для дошкольников. Она предназначена для пребывания тех детей, у которых оба родителя будут работать на следующей неделе. Так с 30 марта по 3 апреля дежурная группа будет функционировать в детском саду №24 по адресу: улица К.Либкнехта, 117а.



По данным управления по делам образования, согласно проведённому мониторингу необходимость посещения ребёнком детского сада в нерабочую неделю подтвердили пятеро семей. При изменении жизненных обстоятельств, связанных с необходимостью предоставления ребёнку места в детском саду, родители должны обратиться на «горячую» линию Управления по делам образования.



Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефонам: 8 (351-51) 4-02-06, 8-950-74-23-677.