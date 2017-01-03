В Кыштыме главу округа и её помощников заменят молодые

Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: Образование

Вся следующая неделя в нашем городе будет посвящена студенческой братии. В понедельник состоится туристический квест. Его автором стала будущая студентка, а ныне десятиклассница первой школы Дарья Числова. Команды школьников и студентов, по пять человек в каждой, будут на время разгадывать кодированные символы, искать клад и выполнять задания, связанные с историей Кыштыма. Под руководством ведущей квеста Аллы Алферовой они пройдут по маршруту «Площадь Карла Маркса – Парк усадьбы заводовладельцев Демидовых – Дом Дружининых – Старый госпиталь».

В тот же день в музее кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа по инициативе студентки Марии Щегловой откроется выставка «Летопись студенческой жизни». Посетить её сможет любой желающий.

Во вторник стартует «День стажёра». В нём примут участие десять человек из числа студентов, школьников и работающей молодёжи. Они целый рабочий день будут замещать должности руководящего состава администрации Кыштымского городского округа, в том числе и главы.

В среду, 25 января, виновники торжества отметят свой праздник на свежем воздухе. В спортивно-туристическом центре «Провинция» для них будут организованы «Весёлые студенческие старты». Команды местных филиалов Южно-Уральского колледжа и Миасского медколледжа по 20 человек в каждой примут участие в лыжной гонке, беговой эстафете, импровизированном хоккее, гонке на тюбингах и в стрельбе. Завершатся соревнования перетягиванием каната дружбы. Пока жюри будет выбирать победителя, студенты выйдут на танцевальный флешмоб и исполнят зажигательный танец зумба.

В четверг в местном филиале Южно-Уральского колледжа состоится традиционная встреча под названием «Сто вопросов взрослому». Молодёжь поинтересуется мнением главы округа Людмилы Шеболаевой о политике, о дружбе, об образовании, спросит о её карьере, хобби и многом другом.

Как сообщила сайту "КР" начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, завершится праздничная неделя конкурсом «Лучший студенческий дуэт». Он состоится в пятницу в 18 часов в ДК металлургов. Ожидается, что своими талантами блеснут шесть девушек и столько же парней.