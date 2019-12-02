Житель Кыштыма завоевал золотую медаль на чемпионате среди молодых профессионалов

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Образование

Фото из социальной сети "ВКонтакте".

В Москве прошёл III национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «WorldSkills Россия».

В финале вне зачёта выступили 30 участников из 11 университетов мира. Среди них житель Кыштыма Андрей Дворецких.

Сейчас он получает высшее образование в Снежинском филиале физико-технического института НИЯУ «МИФИ».

Всего студенты национального исследовательского ядерного университета завоевали восемь золотых, три серебряных и три бронзовых награды. Одна из золотых медалей – у Андрея.