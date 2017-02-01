В Челябинской области стартовал чемпионат молодых профессионалов

Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Общество

Сегодня в Челябинской области стартовал IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – Южный Урал. В течение этой недели участники продемонстрируют трудовые навыки и творческие способности, выполнят конкурсные задания международного уровня.

Впервые региональный чемпионат получил статус открытого: вместе с конкурсантами и экспертами из Челябинской области на площадках будут состязаться представители Бурятии, Калужской, Кемеровской, Московской и Оренбургской областей. Всего – 115 участников. Они представят 17 различных направлений профессиональной деятельности, три из которых – в дебютантах на нынешнем чемпионате. Это бухгалтерский учёт, физическая культура и спорт, программирование.

Победители получат право защищать честь региона в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Краснодаре.

Также в рамках регионального этапа пройдут первые отборочные соревнования JuniorSkills, участие в которых примут 72 школьника от 10 до 17 лет по восьми направлениям: мехатроника, инженерный дизайн CAD, электроника, мобильная робототехника, токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, технология моды.

На Южном Урале содействие в развитии движения WorldSkills Russia оказывает губернатор области Борис Дубровский, благодаря чему регион входит в топ-5 лучших из 77 субъектов России, которые официально вступили в данное движение. В рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года состоялось подписание трёхстороннего соглашения между правительством Челябинской области, Агентством стратегических инициатив и Агентством «WorldSkills Россия» по внедрению кадрового стандарта, обеспечивающего промышленный рост.

Кыштымский городской округ также регулярно участвует в чемпионатах «Молодые профессионалы». Так, в прошлом году два студента местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа демонстрировали свои способности в номинациях «Повар» и «Сварочное дело». Как сказала сайту «КР» социальный педагог колледжа Валентина Щеглова, хотя они и не попали в число призёров, но зато получили на чемпионате бесценный опыт. Нынче от участия в этом движении пришлось отказаться из-за нехватки денег.