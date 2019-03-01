Школьники Кыштыма приняли участие в олимпиаде Росатом

Автор: КР от Вчера, 16:19 Категория: Образование

Озёрский филиал ядерного университета МИФИ провёл в Кыштыме на базе школы № 13 заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом».

Как сказал сайту «КР» ответственный секретарь приёмной комиссии озёрского филиала МИФИ Александр Зубаиров, по усмотрению вуза диплом призёра или победителя даёт право на зачисление без экзаменов, либо приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по соответствующему предмету. Единственное требование – школьник должен подтвердить свой статус, набрав не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене.



Результаты заключительного тура будут опубликованы в конце марта в личных кабинетах участников.