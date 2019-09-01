В Кыштыме школьников мотивируют на изучение технологий будущего

Автор: КР от Вчера, 10:51 Категория: Образование

Фото ЦДЮТТ

На базе центра детско-юношеского технического творчества впервые прошёл конкурс «Твоя технологическая инициатива». Его цель – познакомить школьников с проектом, имеющим схожее название.

«Национальная технологическая инициатива» – государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Участниками конкурса стали ученики с седьмого по 11 класс школ № 1, 2, 3, 4, 10 и 13. Каждая команда получила интегрированное практическое задание, для решения которого необходимо было применить знания школьных предметов физики, химии, математики, биологии, информатики и географии. Необходимо было придумать конструкцию устройства по автоматическому выращиванию рассады, объяснить принцип его действия, начертить чертёж задуманного устройства с размерами. После этого каждая команда публично защищала свой проект.

Итоги подвели по двум номинациям. Победителями стали ученики школ № 4 и 13.