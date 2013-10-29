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В Кыштыме появится центр образования по цифровому и гуманитарному профилям

Автор: КР от Сегодня, 10:49 Категория: Образование

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Это будет углублённое изучение программ по предметам: «Технология», «Математика», «Информатика» и «ОБЖ». В 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроется на базе средней школы № 2.

 

В этом учебном заведении организуют пространство для проектной деятельности путём зонирования по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону для внеурочной деятельности, пользование которыми будет доступно для всех школьников Кыштымского городского округа, с учётом отдельного расписания по посещению этого центра.

 

Его появление стало возможным благодаря федеральным субсидиям на два проекта, которые реализуются в рамках национального проекта «Образование».

 

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Юлия Корабельникова, в рамках ещё одного регионального проекта – «Цифровая образовательная среда» – начиная с 2020 по 2022 год в десять школ Кыштымского городского округа поступят деньги на увеличение скорости интернета, обновление компьютерной техники и приобретение компьютерных программ.

 

Первыми внедрять новую модель цифровой образовательной среды начнут в следующем году школы № 4 и № 10. Каждая из десяти кыштымских школ на эти цели получит по два миллиона 150 рублей, на условиях софинансирования из местного бюджета.


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зонирования по принципу коворкинга
Наверное, дело хорошее затевают, только еще бы по-русски рассказывали об этом...
 
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