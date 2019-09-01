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Школьники из Кыштыма отправятся в путешествие по России

Автор: КР от Вчера, 10:49 Категория: Туризм

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В рамках национального проекта «Культура» разработана культурно-просветительская программа для школьников. В течение этого года они будут путешествовать по России по специальным туристическим маршрутам.  

 

Всего запланировано восемь различных поездок. Первая из них под названием «Духовные истоки» пройдёт по направлению  Великий Новгород – Псков – Печоры – Изборск.

 

Как сказала сайту «КР» начальник отдела общего, дополнительного образования Лариса Козлова, по этому маршруту 25 сентября отправятся десять школьников из нашего города, которые стали победителями всероссийских конкурсов и олимпиад.

 

Главная особенность таких туристических маршрутов заключается в том, что родители платят за дорогу, а питание, проживание, все экскурсии для детей бесплатны.

 

Организацию поездки координирует Центр развития туризма города Кыштыма. Компанию нашим ребятам составят школьники из Аши, Верхнеуральска и Кусы.

 

Одним из следующих маршрутов для южноуральских детей станет тур по «Золотому кольцу». Он предусматривает посещение городов Москва, Сергиев Посад, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский.

 


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