Педагоги Кыштыма поборются за туристическую путёвку

Автор: КР от Сегодня, 12:08 Категория: Образование

Сегодня в актовом зале Дома детского творчества состоялось открытие 21-го по счёту конкурса профессионального мастерства «Педагог – 2019».

С приветственным словом ко всем обратилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и начальник управления по делам образования Светлана Попинако.

В этом году в конкурсе принимают участие восемь педагогов.

Номинацию «Учитель года» представляет преподаватель математики средней школы № 2 Наталья Алферова.

Участниками номинации «Педагогический дебют» стали учитель физической культуры школы № 4 Александр Бронников, педагог начальных классов третьей школы Ирина Миляева, учитель английского языка средней школы № 2 Кристина Нестерова, преподаватель физической культуры начальной школы № 2 Ксения Шарабрина.

В номинации «Педагог дошкольного образования» за победу поборются воспитатель детского сада № 24 Мария Анохина и воспитатель детского сада № 5 Руслана Казанцева.

Педагог станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина заявлена в номинации «Сердце отдаю детям».

В ближайшие две недели конкурсанты представят на суд жюри свои публичные выступления, творческие самопрезентации, презентации «Моё педагогическое кредо».

Итоги станут известны 25 января – в этот день в доме культуры металлургов состоится завершающий этап. Победитель конкурса получит туристическую путёвку. По традиции, финалисту на выбор предоставят несколько направлений и он наудачу вытянет одно из них.

Напомним, прошлый городской конкурс педагогического мастерства проходил в 2017 году. Победу одержала учитель физкультуры детского сада-начальной школы № 14 Татьяна Глазкова. Ей досталась путёвка в Карелию. Но она попросила исполнить её мечту и поменяла тур, выбрав путешествие на Кавказ.