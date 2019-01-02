Педагоги Кыштыма поборются за туристическую путёвку Автор: КР от Сегодня, 12:08 Категория: Образование 0 Сегодня в актовом зале Дома детского творчества состоялось открытие 21-го по счёту конкурса профессионального мастерства «Педагог – 2019». С приветственным словом ко всем обратилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и начальник управления по делам образования Светлана Попинако. В этом году в конкурсе принимают участие восемь педагогов. Номинацию «Учитель года» представляет преподаватель математики средней школы № 2 Наталья Алферова. Участниками номинации «Педагогический дебют» стали учитель физической культуры школы № 4 Александр Бронников, педагог начальных классов третьей школы Ирина Миляева, учитель английского языка средней школы № 2 Кристина Нестерова, преподаватель физической культуры начальной школы № 2 Ксения Шарабрина. В номинации «Педагог дошкольного образования» за победу поборются воспитатель детского сада № 24 Мария Анохина и воспитатель детского сада № 5 Руслана Казанцева. Педагог станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина заявлена в номинации «Сердце отдаю детям». В ближайшие две недели конкурсанты представят на суд жюри свои публичные выступления, творческие самопрезентации, презентации «Моё педагогическое кредо». Итоги станут известны 25 января – в этот день в доме культуры металлургов состоится завершающий этап. Победитель конкурса получит туристическую путёвку. По традиции, финалисту на выбор предоставят несколько направлений и он наудачу вытянет одно из них. Напомним, прошлый городской конкурс педагогического мастерства проходил в 2017 году. Победу одержала учитель физкультуры детского сада-начальной школы № 14 Татьяна Глазкова. Ей досталась путёвка в Карелию. Но она попросила исполнить её мечту и поменяла тур, выбрав путешествие на Кавказ. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить