В Кыштыме стартовал конкурс за звание ученика года

Автор: КР от Сегодня, 15:52 Категория: Образование

Вчера в актовом зале дома детского творчества состоялось открытие муниципального этапа областного конкурса «Ученик года-2017».

В Кыштыме в этом году за победу соревнуются четверо десятиклассников. Это Артём Сидоренко из десятой школы, Анна Полухина из второй, Дарья Числова из первой и Юлия Попова из третьей школы. Пятая участница – Настя Воронина из школы № 13 – пропустила первый этап конкурсных состязаний из-за болезни. Однако не исключено, что она сможет продолжить борьбу в следующих этапах. Вчера участники представляли свои визитные карточки. Они пели, танцевали, читали стихи.

Визитная карточка десятиклассницы из первой школы,

члена собрной России по каратэ Дарьи Числовой.

Как сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова, школьникам предстоит блеснуть знаниями истории Кыштыма и подискутировать на тему «Экологический кодекс жителя Земли». Имя «Ученика года» станет известно в начале февраля.

Выступление Артёма Сидоренко (в центре) из десятой школы.