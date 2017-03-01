В Кыштыме на медеэлектролитном заводе принят бюджет развития

Автор: КР от Сегодня, 14:23 Категория: Экономика и бизнес

Впервые за последние десять лет Русская медная компания утвердила Кыштымскому медеэлектролитному заводу бюджет, нацеленный на развитие производства. Он предусматривает расширение отделения электролиза меди, которое позволит довести выпуск катодов с 128 000 тонн до 140 000 тонн. На эти цели РМК выделяет 380 миллионов рублей.

По словам генерального директора КМЭЗ Андрея Кудрявцева, на заводе уже полным ходом идёт подготовка площадей для новых электролизных ванн. Реконструкция отделения должна завершиться к концу года.

Другой масштабный проект развития КМЭЗ связан с выпуском медной катанки. Сегодня её производство не превышает 94 000 тонн. На предприятии намерены сбалансировать выпуск катодов и катанки в интересах потребителей. Для этого планируется модернизировать оборудование и увеличить производительность не менее, чем в полтора раза. Вести реконструкцию цеха завод будет в тесном сотрудничестве с американскими металлургами. Она обойдётся Русской медной компании в 280 миллионов рублей, 185 из которых будут потрачены на приобретение оборудования.

Кроме того, в этом году предприятие определит дальнейшую судьбу подстанции, обеспечивающей как собственные энергетические нужды предприятия, так и потребности жителей микрорайона Нижнего Кыштыма. Она была построена 30 лет назад. Её практически невозможно ремонтировать, так как уже не существует аналогов используемого здесь оборудования. Ни о какой энергоэффективности в такой ситуации говорить не приходится.

В бюджете текущего года предусмотрены средства на экспертизу и технико-экономическое обоснование проекта. Затем будут сделаны выводы о том, что выгоднее с технической и финансовой точек зрения: реанимировать существующую подстанцию или построить рядом с ней совершенно новый современный объект.