Малый и средний бизнес Кыштыма включается в предновогодний конкурс

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Экономика и бизнес

В нашем городе впервые за долгие годы объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий малого и среднего бизнеса. Одними гирляндами и ёлочными игрушками в этот раз не обойтись.

Как сказала сайту «КР» старший экономист управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Ирина Крюченкова, комиссия будет оценивать конкурсантов по шести категориям.

И если за праздничный антураж внутри и снаружи помещений, организацию новогодних розыгрышей и акций, наряды продавцов и мастеров будет присуждаться от ноля до пяти баллов, то за музыкальные новогодние композиции – от пяти до десяти.

Максимальную оценку в 15 баллов могут получить те предприниматели, которые пригласят в свои торговые точки Деда Мороза и Снегурочку. Высоко будет оцениваться и проведение мини-спектаклей, игр, конкурсов рисунков. Приветствуется также установка зон для фотографирования.

Имена четырёх победителей станут известны 20 декабря. За создание для кыштымцев и гостей города хорошего новогоднего настроения им будут вручены денежные премии от пяти до 20 тысяч рублей.

Всего в Кыштымском округе 249 магазинов, рынков и торговых сетей, 31 объект общественного питания, более 40 салонов красоты, автосервисов, ателье, мастерских по ремонту обуви, бытовой техники и изготовлению мебели и девять гостиничных комплексов.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 10 декабря. Подробности по телефону 8 (35151) 4-13-45 и на сайте администрации Кыштымского округа.