В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов
Автор: КР от Сегодня, 14:00 Категория: Экономика и бизнес
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области распределили дополнительно 8,5 миллиарда рублей на социально значимые направления. Как отметил губернатор Борис Дубровский, говорил, что дополнительное финансирование стало возможным благодаря небольшому оживлению в экономике региона.
Всего Кыштымский городской округ на мероприятия, запланированные профильными региональными министерствами, а также для исполнения наказов избирателей получит в этом году 67 359 770 рублей. В том числе на организацию летнего отдыха детей, приобретение автобуса для перевозки учеников, на питание детей из малообеспеченных семей в школьных столовых, на строительство спортивной площадки в посёлке Слюдорудник, на поддержку и развитие системы дошкольного образования.
Как уже ранее сообщалось на сайте «КР», по проекту «Формирование комфортной городской среды» Кыштым получит субсидию в 14 952 100 рублей. Из этой суммы 70 процентов будет направлено на благоустройство дворовых территорий, а остальные средства пойдут на реконструкцию набережной у Народного дома. Кроме того, 24 468 000 рублей предназначены для реконструкции и капремонта инфраструктуры жизнеобеспечения и подготовку к зиме. В частности, будет проведён капремонт теплосетей в черте города. Средства также выделены на поводящие инженерные сети к новой котельной на улице Станционная.
Как сообщила сайту «КР» и. о. начальника финансового управления Марина Кокуркина, 1 242 870 рублей Кыштымский округ получит на обеспечение муниципальных образовательных организаций учебниками и пособиями. На строительство газопроводов и газовых сетей выделено 12 080 000 рублей. Это позволит реализовать четыре проекта по газоснабжению жилых домов и строительства газопровода.
К сожалению, на строительство и реконструкцию автодорог денег Кыштыму не выделено.
В связи с увеличением доходов и внесением изменений в областной бюджет, Кыштым получит 11 124 900 рублей, которые ранее были зарезервированы в областной казне на повышение труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. В Кыштымском округе это позволит в среднем до 28 тысяч рублей поднять зарплату педагогическим работникам учреждений дополнительного образования.
Комментарии
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