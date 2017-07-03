Жителей Кыштыма призывают отказаться от бумажных квитанций за газ

Автор: КР от Вчера, 16:47 Категория: Экономика и бизнес

С 24 по 28 июля газоснабжающая организация «НОВАТЭК-Челябинск» проводит акцию «Откажись от бумажной квитанции за газ». По данным компании, на печать квитанций за газ для жителей Челябинской области ежемесячно уходит две тонны бумаги, что равно семи кубометрам древесины или 50 взрослым деревьям.

Для участия в акции кыштымские пользователи газа с 24 по 28 июля могут прийти на абонентский участок по адресу: улица Горелова, 63 и оформить письменный отказ от бумажной квитанции в пользу электронной версии. Всем, кто поддержит акцию, будет вручен сувенир с корпоративной символикой.

Электронная квитанция всегда доступна в архиве, оперативно приходит на электронную почту абонента после формирования. Цифровую квитанцию можно в любое время оплатить банковской картой в «Личном кабинете» на сайте компании «НОВАТЭК-Челябинск» либо в финансовых учреждениях по системе «Город».

Как сказал сайту «КР» начальник кыштымского участка «НОВАТЭК-Челябинск» Александр Севастьянов, в нашем округе насчитывается 12 тысяч потребителей природного газа.