Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики
Автор: КР от Сегодня, 09:37 Категория: ЖКХ
Как сообщил сайту «КР» начальник Кыштымского участка ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Александр Севастьянов, в последние недели возросло количество заявок на опломбировку новых приборов учёта потребления газа.
Обязательное требование по их наличию отменено, и каждый пользователь теперь сам решает – ставить счётчик или нет. Но при этом в Кыштыме вновь появились гастролирующие по соседним городам компании, которые зачастую вводят потребителей в заблуждение. По словам Севастьянова, при опломбировке новых счётчиков выявляются случаи, когда услугу по их установке навязывают одиноко проживающим пенсионерам. При стоимости прибора и работ по его установке в пределах 7,5 тысяч рублей экономическая выгода от его наличия для этой категории потребителей остаётся под большим вопросом.
Работники НОВАТЭК сталкивались со случаями, когда людей убеждали ставить новый счётчик, хотя поверочный срок старого истекает только через несколько лет. Кроме того, расценки иногородних компаний зачастую оказываются выше, чем стоимость таких же услуг по установке приборов учёта в кыштымском филиале компании «Газпром газораспределение Челябинск». При наличии счётчика, его монтаж обойдётся потребителю в 1085 рублей, замена старого – 790 рублей. Также производится их постановка на техническое обслуживание.
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