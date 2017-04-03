Жители Кыштыма будут ставить лайки за самый красивый образ невесты
Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Экономика и бизнес
Модель флориста Елены Воротниковой Юлия Гусихина.
Как уже сообщалось на нашем сайте, салон цветов и подарков «Модный букет» объявил конкурс профессионального мастерства «Моя невеста». В нём участвуют шесть флористов, каждый из которых должен создать неповторимый образ невесты. В качестве ассистенток они пригласили своих знакомых. А чтобы образ был гармоничным, над его воплощением совершенно бескорыстно работают стилисты и парикмахеры.
Вчера несколько моделей в свадебных нарядах были приглашены на фотосессию в студию кыштымского фотографа Александра Добровольского.
Елена Воротникова работает флористом в «Модном букете» меньше года, но одной из первых решила продемонстрировать своё мастерство. Её модель – представитель одной из страховых компаний Юлия Гусихина – тоже охотно согласилась поучаствовать в конкурсе.
– Три часа мне делали причёску и макияж, – сказала сайту «КР» Юлия. – Образ мне очень понравился. И небольшой стильный букетик… Просто супер! Когда я выходила замуж, всё было гораздо проще. Например, букет был из обычных роз. А тут… Я и цветов-то таких никогда не видела.
Профессиональный стилист Наталья Глазкова работает над макияжем и причёской, придерживаясь современных трендов в моде. Так, по её словам, в этом сезоне популярны как собранные в пучок волосы, так и воздушные причёски. Фата для невесты уже давно перестала быть непременным атрибутом к свадебному платью. Вместо неё причёску лучше всего дополнить живыми цветами или красивыми заколками из натуральных материалов. Что касается макияжа, в моде нежные оттенки – розовый, голубой, светло-зелёный. Причём акцент нужно делать на глаза. Цвет помады или блеска для губ следует выбирать пастельных и не очень броских оттенков.
Фотосессии завершатся в пятницу, а через несколько дней фотографии будут выложены на страницах как самих участниц, так и салона «Модный букет» – https://vk.com/club28831450. Любой интернет-пользователь сможет проголосовать за понравившуюся модель. Флорист, чья невеста наберёт больше лайков, получит денежный приз в пять тысяч рублей.
Комментарии
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