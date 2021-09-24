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Продукция, изготовленная на Кыштымском машобъединении, отправилась на Камчатку

Сегодня, 10:46 Категория: Экономика и бизнес
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Об этом сообщает сайт kanex.ru группы компаний «Канекс», в состав которой входит и АО «КМО».

 

Группа «Канекс» начала техническое перевооружение Агинской ЗИФ (входит в «Золото Камчатки», Highland Gold). Сгуститель для обогатительного передела изготовило кыштымское предприятие.

Сгуститель весит 38 тонн. Внутренний диаметр чана 12 000 мм, высота 8 360 мм. Изделие уже отгружено заказчику, и сейчас на строительной площадке идёт его сборка.

 

Остальное оборудование – мельницы, гидроциклоны, фильтр-прессы, конвейерные весы, насосы и прочее, а также локальную автоматику – изготовили по производственной кооперации партнёры группы. Его поставки ещё продолжаются.

 

Завершить проект по техническому перевооружению Агинской ЗИФ планируется в 2022 году.

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Теги: АО КМО Канекс Камчатка Золото Камчатка сгуститель производство

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