Продукция, изготовленная на Кыштымском машобъединении, отправилась на Камчатку

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Об этом сообщает сайт kanex.ru группы компаний «Канекс», в состав которой входит и АО «КМО».

Группа «Канекс» начала техническое перевооружение Агинской ЗИФ (входит в «Золото Камчатки», Highland Gold). Сгуститель для обогатительного передела изготовило кыштымское предприятие.



Сгуститель весит 38 тонн. Внутренний диаметр чана 12 000 мм, высота 8 360 мм. Изделие уже отгружено заказчику, и сейчас на строительной площадке идёт его сборка.

Остальное оборудование – мельницы, гидроциклоны, фильтр-прессы, конвейерные весы, насосы и прочее, а также локальную автоматику – изготовили по производственной кооперации партнёры группы. Его поставки ещё продолжаются.

Завершить проект по техническому перевооружению Агинской ЗИФ планируется в 2022 году.