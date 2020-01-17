На предприятии Кыштыма изготовили оборудование для Томинского ГОКа

Сегодня, 10:40 Категория: Общество

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Кыштымское машиностроительное объединение изготовило для новой фабрики обогатительное оборудование. Оно будет направлено на Томинский ГОК.

На машзаводе изготовили основные металлоконструкции и смонтировал два сгустителя диаметром 22 метра и весом по 70 тонн каждый. Их уже установили в отделении флотации и обезвоживания. Запуск в эксплуатацию ожидается весной этого года. Кроме того, в рамках контракта в феврале этого года КМО поставят туда же элементы обвязки технологического оборудования.

Тендер на оснащение фабрики проходил в конце января 2019 года. Из пяти участников победа досталась группе «Канекс», куда входит местное машобъединение. Специалистам предприятия потребовалось около девяти месяцев, чтобы полностью выполнить свои обязательства по договору.

Напомним, «Русская медная компания» ведёт разработку крупного медно-порфирового месторождения Томинское в Челябинской области. Планируется, что открытый рудник будет приносить до 28 миллионов тонн руды в год. Там же возведут фабрику по производству медного концентрата и создание необходимой инфраструктуры.