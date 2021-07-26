Сколько арбузов ежедневно покупают кыштымцы?

Вчера, 16:16 Категория: Экономика и бизнес

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Третьего августа отмечается День арбуза! В преддверии этого необычного праздника корреспондент «Кыштымского рабочего» Юлия Семёнова решила выяснить, сколько арбузов съедают жители нашего города и как выбрать вкусную и спелую ягоду?

По словам продавца овощей и фруктов Абзутамата Арзуева, в Кыштыме ежедневно продают в среднем 35-40 арбузов в каждой торговой точке, где есть эти бахчевые культуры. Как правило, сезон арбузов приходится как раз на август. Именно сейчас самое время отведать эту ягоду. Но чтобы не разочароваться в покупке, важно помнить простые правила.

– Для начала попробуйте провести по кожуре ногтем, её верхний слой должен легко сняться, – рекомендует Арзуев. – Кожура, кстати, должна быть твёрдая и блестящая, без надрезов и трещин. Обратите внимание на пятно сбоку, если вы видите ярко-жёлтое, то перед вами хороший и спелый арбуз. Конечно, вы также можете проверить арбуз по стуку – если, постучав по нему, вы слышите глухой звук, то смело берите его.

Арбуз – ягода, отличающаяся низкой калорийностью: в 100 граммах содержится всего 38 килокаллорий. Это и понятно, ведь он состоит более чем на 90 процентов из воды, однако всё остальное – исключительно полезные вещества. Речь идёт о витаминах А, В1, В2, В6, В9, Е и С. Благодаря этим витаминам нормализуется пищеварение, выводятся токсины и шлаки, снижается уровень холестерина, улучшается обмен веществ и состояние кожи, нормализуется давление и даже улучшается зрение. В целом, при регулярном употреблении арбуза можно говорить о повышении тонуса организма. Но стоит отметить, что в неограниченных количествах даже этот безобидный плод может быть опасен.

– Взрослый человек может позволить себе съесть не более килограмма арбуза в течение дня, ребёнок – вдвое или даже втрое меньше, в зависимости от индивидуальной реакции организма, – говорит врач-педиатр детской поликлиники Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева Елена Семёнова. – Малышам до трёх лет вообще нежелательно употреблять их в пищу.

Кроме того, употребление арбузов противопоказано людям с заболеванием мочеполовой системы. А диабетикам нужно относиться к этой ягоде с особой осторожностью.