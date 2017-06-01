Жители Кыштыма не спешат жениться в День города
Автор: КР от Сегодня, 10:58 Категория: Общество
Несмотря на то, что празднование Дня города традиционно выпадает на субботу, желающих связать себя узами Гименея именно в этот день не так уж много. В этом году в преддверии юбилея Кыштыма также обошлось без ажиотажа.
Как сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела ЗАГС Марина Шувалова, в субботу, 10 июня состоится лишь три церемонии заключения брака. Причём только в одном случае жених и невеста – кыштымцы. Две другие пары – это жители закрытых городов Озёрска и Снежинска. В этот день для всех молодожёнов солисты городского хора под руководством заслуженного работника культуры Анатолия Морозова проведут свадебные обряды.
С начала года в Кыштыме зарегистрировано 145 браков. За пять месяцев прошлого года их было 127.
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