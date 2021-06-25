Челябинская область – в числе регионов-лидеров экономической устойчивости

Вчера, 15:38 Категория: Экономика и бизнес

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В рейтинге Фонда развития гражданского общества по итогам I квартала 2021 года Южный Урал разместился на 6 месте в России, опережая Тюменскую область на одну позицию, а Ямало-Ненецкий автономный округ – на восемь. Другие регионы УрФО в опубликованные ТОП-30 не вошли.



Ведущими факторами, благодаря которым субъекты попали в верхние строки рейтинга, являются низкий госдолг по отношению к доходам бюджета и положительная динамика реального сектора экономики, в том числе индекса промышленного производства (ИПП) и регионального продукта.



Напомним, Челябинская область в 2021 году показывает восстановительный рост по целому ряду ключевых показателей:

ИПП в январе–мае 2021 г. вырос на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года;

Инвестиции в основной капитал в I квартале – на 25,7% ;

Экспорт за четыре месяца – на 61%;

Ввод жилья за январь–май – на 25,5%;

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь–апрель – на 6,8%.