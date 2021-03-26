Кыштымский медеэлектролитный завод направит на развитие социальной сферы округа 20 миллионов рублей

Сегодня, 14:33 Категория: Экономика и бизнес

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Только что в актовом зале администрации Кыштымского городского округа было подписано соглашение о социальном партнёрстве между администрацией и медеэлектролитным заводом. Причём в этом году сумма, которую завод готов вложить в развитие Кыштыма, увеличена почти вдвое и составляет 20 миллионов рублей.

– Сегодня мы в очередной раз подписываем соглашение о социальном партнёрстве с КМЭЗ, – сказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – Это предприятие очень высокого уровня социальной ответственности. Планируя каждый год мероприятия, мы хорошо понимаем, что многие вопросы требуют незамедлительного включения дополнительных внебюджетных источников. Мы многое сделали в прошлом году. Очень надеюсь, что и в этом году мы тоже всего добьёмся вместе с вами.

Генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев отметил, что коррективы в работу внесла пандемия коронавируса. Она заставила обратить внимание на те вещи, которых изначально не было в планах. В частности, речь идёт о ФАПах в посёлках Кыштымского городского округа. В прошлом году сфере здравоохранения уделялось больше всего внимания.

– То что с вашей помощью удалось открыть аптечные пункты в посёлках – это настоящий прорыв, – подчеркнула Людмила Александровна. – Много лет решался данный вопрос, и за счёт бюджетных источников он априори не мог быть решён. Люди искренне признательны. И я полагаю, что мы совсем скоро откроем аптечный пункт и в посёлке Тайгинке.

Людмила Шеболаева также отметила, что в этом году при поддержке завода планируется завершить работы, связанные с установкой чугунного фонтана в центре города.

– Кроме того, предприятие шефствует над средней школой № 2, и в рамках договора о социальном партнёрстве мы серьёзно продвинулись в обустройстве спортивной площадки этой школы, – продолжает Шеболаева.

Она также озвучила ещё одну важную информацию, которой больше остальных обрадовалась начальник управления по делам образования Светлана Попинако. В этом году руководство КМЭЗ приняло решение вложиться в капитальный ремонт здания на Республики, 10, где в скором времени разместится IT-куб для школьников.

– Спасибо, Андрей Викторович, за ту поддержку и за то взаимодействие, которого мы достигли, – резюмировала Людмила Александровна.

Затем глава и генеральный директор предприятия поставили подписи в соглашении о социальном партнёрстве и под аплодисменты представителей социальной сферы округа обменялись документами.

Андрей Викторович Кудрявцев прокомментировал сегодняшнюю встречу с главой:

– Мы ежегодно подписываем договор о социальном партнёрстве. В этом году основные работы намечены следующие. Завершение работ по благоустройству и установке фонтана, обустройство сквера вокруг него. В 2021 году планируем завершить эту работу полностью, чтобы жители и гости нашего города с удовольствием гуляли рядом с этим памятником архитектуры и могли отдохнуть в красивом и живописном сквере. Предусмотрены и тротуары, и освещение.

По традиции, серьёзная сумма запланирована на продолжение ремонта в доме культуры металлургов. В этом году планируем заниматься основным залом и пожарной сигнализацией. Мы будем продолжать поддерживать ДК, потому что всё-таки это наше бывшее учреждение.

Запланирован большой капитальный ремонт помещения под IT-куб. Это будет действительно прорыв, поскольку таких объектов в небольших городах очень мало. Это будет значимый объект, который позволит повысить компьютерную грамотность и вообще коммуницировать детей с IT-технологиями.

Запланированы и два небольших проекта, которые станут базой для работы в следующем, 2022 году. Это благоустройство площади возле КМЭЗ и проект благоустройства пешеходного моста в микрорайоне Нижнего Кыштыма.