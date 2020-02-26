В Кыштыме медеэлектролитный завод и администрация округа заключили договор о социальном партнёрстве

Сегодня, 19:16 Категория: Общество

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Кыштымский медеэлектролитный завод и администрация городского округа заключили договор о социальном партнёрстве. Подписи под соглашением поставили глава округа Людмила Шеболаева и генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

Завод входит в состав холдинга Русской медной компании, поэтому в рабочей встрече приняла участие и вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

– Завод и город всегда были единым механизмом, который помогает сделать жизнь людей лучше. Кыштым процветает. В этом году мы очень ждём завершения реставрации чугунного фонтана. Надеемся, он станет точкой притяжения туристов, – сказала Анна Шабарова.

С 2016 года в рамках сотрудничества предприятия и администрации городского округа был реализован ряд общественно значимых проектов в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, патриотического воспитания. Среди них – обустройство набережной у Народного дома, стадиона у средней школы № 2, установка детских площадок и профессиональных воркаут-площадок, ремонт Дома культуры металлургов и строительство новой вертолётной площадки на территории городской больницы. Это далеко не полный перечень проектов, которые были успешно реализованы в Кыштыме за прошедшие пять лет.

Продолжится работа по реставрации памятника регионального значения – фонтана, который находится у Белого дома. Так как проект не удалось полностью реализовать в прошлом году, выделенные ранее восемь миллионов 197 тысяч рублей перешли на 2020 год. В будущем фонтан планируется разместить в сквере на набережной реки Кыштымки.

Помимо этого, согласно смете к договору о социальном партнёрстве, на развитие города в нынешнем году направят около 11 миллионов рублей. Среди запланированных мероприятий указаны ремонтные работы в начальной и средней школах № 2. В свою очередь из муниципального бюджета будут выделены средства на замену оконных блоков в детских садах 8 и 27, на завершение благоустройства улицы Интернационала.

В честь 75-летия Победы медеэлектролитный завод возьмёт на себя часть затрат на иллюминацию и тематическое оформление улиц Кыштыма, праздничный фейерверк, будет реставрирована братская могила на Нижнем Кыштыме.

На условиях софинансирования с КМЭЗ в нашем городе пройдут Всероссийская конференция «Демидовское наследие» и фестиваль СМИ Челябинской области.

Инициатором практики заключения соглашений о социальном партнёрстве стали именно Русская медная компания и КМЭЗ. Затем эту идею поддержали другие градообразующие предприятия: радиозавод и машиностроительное объединение.

– Это не просто вливание средств. Это социальная ответственность промышленных предприятий, в первую очередь, перед людьми, которые живут и работают в городе. Договоры о социальном партнёрстве позволяют нам строить перспективы развития на годы вперёд, подавать заявки на включение в федеральные и региональные программы для реализации национальных проектов, – отметила Людмила Александровна.