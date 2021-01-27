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В Кыштыме расходы на выплату пенсий возросли на девять миллионов рублей

Сегодня, 12:12 Категория: Экономика и бизнес
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В январе 2021 года управление Пенсионного Фонда России в Кыштыме перечислило 222,8 миллиона рублей кыштымским пенсионерам и льготникам.

 

         Как сообщила «КР» начальник управления Татьяна Глазкова, в связи с произведённой индексацией страховых пенсий на 6,3 процента с 1 января 2021 года, расходы на пенсионное обеспечение в Кыштыме за январь возросли на девять миллионов рублей (по сравнению с декабрём 2020 года).

 

         Отметим, что в феврале на территории Кыштымского городского округа доставка пенсии через организации почтовой связи (доставочные организации) начнётся четвёртого числа. Зачисление пенсий в кредитные учреждения на территории города Кыштыма будет осуществляться 20 февраля.

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Теги: ПФР Кыштым пенсии индексация деньги

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