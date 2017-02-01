Пенсионерам в этом году ещё дважды повысят пенсии

Автор: КР от Сегодня, 10:29 Категория: Политика

Вчера губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл рабочую встречу с управляющим региональным отделением Пенсионного фонда России Виктор Чернобровиным. Они обсудили итоги работы в прошлом году и задачи на нынешний.

Виктор Чернобровин отметил, что на Южном Урале сейчас проживает 1,053 миллиона пенсионеров. В этом году запланировано повышение и индексация пенсии, при этом средний размер пенсии по старости составит 13600 рублей.

По статистике пенсионного ведомства, в прошлом году количество пенсионеров увеличилось на 67 тысяч человек. При этом средний размер пенсии составил 12 903 рубля. Прирост к уровню 2015 года – 5,9 процента. Всего на выплату пенсий было направлено более 184 миллиарда рублей.

Первое повышение пенсии было произведено с 1 февраля на 5,4 процента – в среднем на 697 рублей. С 1 апреля запланировано повышение социальной пенсии на 2,6 процента (примерно на 225 рублей). Средняя социальная пенсия составит после этого 8 879 рублей. Кроме того, в августе состоится традиционный перерасчёт пенсии для работающих пенсионеров.

Как сообщили сайту «КР» в управлении Пенсионного фонда России в городе Кыштыме, в феврале размер пенсии увеличен 8776 пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости в Кыштымском округе составил 13750 рублей, по инвалидности — 8828 рублей, по потере кормильца — 9490 рублей. До августа работающие пенсионеры будут получать пенсию в прежнем размере, без увеличения. В нашем городе это более 3500 человек.

Кроме того, с 1 февраля 2017 года на 5,4 процента проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. Прибавку получат более 4400 кыштымцев.