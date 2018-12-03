Пенсионеров Кыштыма ждёт прибавка к пенсии Автор: КР от Вчера, 11:58 Категория: Общество 0 В январе наступающего года все неработающие пенсионеры нашего города получат в среднем на 1005 рублей больше. Сумма прибавки у каждого напрямую зависит от их стажа, прежнего заработка и размера страховых взносов. Как сообщила сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда РФ в Кыштыме Татьяна Глазкова, повышение размера страховых пенсий связано с их индексацией на 7,05 процента, что выше показателя инфляции. С 1 января фиксированная выплата составит 5334 рубля 19 копеек, а стоимость одного пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки. Средняя пенсия неработающих кыштымских пенсионеров в следующем году составит 15260 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Наталья Вчера, 12:11 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций А инвалидам прибавят пенсию? 0