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Пенсионеров Кыштыма ждёт прибавка к пенсии

Автор: КР от Вчера, 11:58 Категория: Общество

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В январе наступающего года все неработающие пенсионеры нашего города получат в среднем на 1005 рублей больше. Сумма прибавки у каждого напрямую зависит от их стажа, прежнего заработка и размера страховых взносов.

 

Как сообщила сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда РФ в Кыштыме Татьяна Глазкова, повышение размера страховых пенсий связано с их индексацией на 7,05 процента, что выше показателя инфляции.

 

С 1 января фиксированная выплата составит 5334 рубля 19 копеек, а стоимость одного пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки. Средняя пенсия неработающих кыштымских пенсионеров в следующем году составит 15260 рублей.   


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А инвалидам прибавят пенсию?
 
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