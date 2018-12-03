Пенсионеров Кыштыма ждёт прибавка к пенсии

Автор: КР от Вчера, 11:58 Категория: Общество

В январе наступающего года все неработающие пенсионеры нашего города получат в среднем на 1005 рублей больше. Сумма прибавки у каждого напрямую зависит от их стажа, прежнего заработка и размера страховых взносов.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда РФ в Кыштыме Татьяна Глазкова, повышение размера страховых пенсий связано с их индексацией на 7,05 процента, что выше показателя инфляции.

С 1 января фиксированная выплата составит 5334 рубля 19 копеек, а стоимость одного пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки. Средняя пенсия неработающих кыштымских пенсионеров в следующем году составит 15260 рублей.