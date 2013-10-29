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В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров

Автор: КР от Вчера, 11:46 Категория: Общество

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Как сообщила сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда России по городу Кыштыму Татьяна Глазкова, из 13 400 пенсионеров города Кыштыма в различных организациях и на предприятиях работают около 4 200.         

 

В августе те из них, кто трудился в 2016 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Это обусловлено проведением для них ежегодного августовского беззаявительного перерасчёта  страховых пенсий.  Он распространяется на получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

 

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от августовского пересчёта носит индивидуальный характер. Её размер зависит от официальной заработной платы пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. При этом максимальная сумма добавки к пенсии не может превышать 235 рублей  74 копейки.

 

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  • Регистрация: 29.10.2013
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максимальная сумма добавки к пенсии не может превышать 235 рублей 74 копейки.
Доброе у нас законодательство, человеколюбивое - взносы нужно платить в полном объеме, как за молодого, а добавка к пенсии аж целых 200 рублей...
 
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