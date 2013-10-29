В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров
Автор: КР от Вчера, 11:46 Категория: Общество
Как сообщила сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда России по городу Кыштыму Татьяна Глазкова, из 13 400 пенсионеров города Кыштыма в различных организациях и на предприятиях работают около 4 200.
В августе те из них, кто трудился в 2016 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Это обусловлено проведением для них ежегодного августовского беззаявительного перерасчёта страховых пенсий. Он распространяется на получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от августовского пересчёта носит индивидуальный характер. Её размер зависит от официальной заработной платы пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. При этом максимальная сумма добавки к пенсии не может превышать 235 рублей 74 копейки.
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В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
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