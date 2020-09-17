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Пять южноуральских компаний попало в список «Форбс»

Сегодня, 16:18 Категория: Экономика и бизнес
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Издание «Форбс» опубликовало рейтинг из 200 частных компаний в России, расположив их в списке согласно их выручке за 2019 год. В обновленный список попали компании из Челябинской области.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, 15 строчку рейтинга занимает ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», его выручка за 2019 год составила 514,6 миллиарда рублей. Компания «Красное&Белое» заняла 25 строку с выручкой в размере 344 миллиардов рублей. Отметим, что в 2019 году компания прошла процедуру слияния с ритейлером «Дикси» и сетью алкомаркетов «Бристоль».

Группа компаний «Мечел» с выручкой в 296,6 миллиарда рублей расположилась на 29 строке рейтинга. В состав холдинга входят такие предприятия, как ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ПАО «Уральская кузница», ООО «Мечел-Транс Авто», а также ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья».

47 строку рейтинга занимает группа ЧТПЗ, в которую входят такие предприятия, как ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», а также АО «Первоуральский новотрубный завод», выручка которых составила 192,3 миллиарда рублей.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» занимает 181 строку рейтинга с выручкой 55,6 миллиарда рублей.

 

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Теги: Кыштым Список Форбс Южноуральские компании Первый областной

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