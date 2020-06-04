Два предприятия Кыштыма вошли в число крупнейших должников перед «Уралэнергосбытом»

Вчера, 12:10 Категория: Экономика и бизнес

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Так, в списке компаний-исполнителей коммунальных услуг в городах и районах Челябинской области, задолжавших «Уралэнергосбыту», – два десятка юридических лиц. Кыштым расположился на второй строчке, уступив пальму первенства ООО «ДЕЗ Калининского района» Челябинска. Долг лидера по неплатежам, по данным на 1 мая 2020 года, превысил десять миллионов рублей.

Из Кыштыма в «чёрный список» попало ООО «ЖКХ». За более чем пять периодов управляющая компания, на обслуживании которой находится практически весь микрорайон Нижнего Кыштыма, накопила долг в размере пяти миллионов 815 тысяч 260 рублей.

Среди крупных неплательщиков-предприятий ЖКХ также оказалась одна из кыштымских компаний. Речь идёт о «Кыштымводоканале». По данным на 1 мая этого года, долг перед «Уралэнергосбытом» составляет около шести с половиной миллионов рублей.